Минэкономразвития предлагает вдвое увеличить ввозные пошлины на 68% товаров

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает в два раза увеличить полные ставки ввозных пошлин на 68% всей товарной номенклатуры.

Об этом сказано в законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Таможенном тарифе», обнародованном на официальном сайте ведомства.

Как отмечается в аналитической записке к законопроекту, повышенные ставки ввозной пошлины будут применены, прежде всего, к товарам из стран, с которыми Украина не заключила региональных соглашений о режиме наибольшего благоприятствования - Андоррой, Багамскими островами, Бутаном, Эритреей, Эфиопией, Йеменом, Ираком, Коморскими островами, Лаосом, Либерией, Сан-Томе и Принсипи, Сейшелами, Суданом. Кроме того, повышенные пошлины будут применены к товарам неизвестного происхождения и к товарам обязательного декларирования (подакцизные товары или товары фактурной стоимостью более 10 000 евро).

В Минэкономразвития подчеркивают, что нормы законопроекта не нарушают требования ВТО. При этом сумма дополнительных поступлений в государственный бюджет в годовом исчислении может составить 430 млн грн.