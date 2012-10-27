Банки снизят комиссию за безналичные расчеты в связи с конкуренцией

Украинские банковские учреждения снизят комиссию за безналичные расчеты в связи с ростом конкуренции на рынке этих услуг.

Такое мнение еженедельнику «Зеркало недели» выразил генеральный директор Platinum Bank Грег Краснов.

«Банки, в частности, на Западе зарабатывают не на этом (не на комиссионных). Они зарабатывают на том, что те остатки, которые клиент держит в банке, они могут пускать в оборот. Соответственно, увеличивается возможность кредитования экономики», - отметил Г.Краснов.

Стремясь привлечь новых клиентов, украинские банки могут и вовсе отменить комиссионные, отмечает издание.

Как подчеркнула директор департамента розничного бизнеса Erste Bank Татьяна Надточий, некоторые банки уже сегодня предлагают осуществлять безналичные расчеты бесплатно. При этом компенсировать потери им позволяет оптимизация других расходов, сопровождающих обслуживание клиентов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла 18 сентября Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно функционирования платежных систем и развития безналичных расчетов)”.

Президент Украины Виктор Янукович подписал этот закон 12 октября.

Согласно закону, Нацбанку предоставляется право определять направления развития современных электронных банковских технологий, создавать и обеспечивать непрерывное, надежное и эффективное функционирование и развитие созданных им платежных систем и систем расчетов, координировать и контролировать создание электронных платежных инструментов, платежных систем, систем автоматизации банковской деятельности и средств защиты банковской информации.