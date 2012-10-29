На текущей неделе евро продолжит оставаться под давлением - эксперт

На валютных торгах в течение текущей недели (29 октября - 2 ноября) евро может протестировать поддержку 1,2800 в противовес доллару, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По мнению аналитиков, с точки зрения технического анализа преодоление отметки откроет паре дорогу в область 1.2640, но вероятность такого сценария небольшая.

Британский фунт будет ждать традиционных отчетов по Индексам менеджеров по закупкам в промышленности и строительстве от центра независимой финансовой информации Markit. Вышедшие позитивные данные по ВВП за третий квартал существенно упрочили позиции стерлинга, и он будет сопротивляться движению вниз, даже если евро окажется под давлением. Однако, если отчеты от Markit вновь окажутся негативными, это наверняка ослабит британскую валюту. При позитивном развитии событий пара GBP/USD может протестировать сопротивление 1,6250.

Участники торгов по паре EUR/USD будут традиционно внимательно следить за поступающей из США информацией, а также ожидать итогов аукционов по размещению долгосрочных облигаций правительства Италии, что состоится 30 октября. Европейская валюта в последнее время пребывает под давлением, по мере того как оптимизм, навеянный позитивными решениями ЕЦБ и Конституционного суда Германии, иссякает, а макроэкономическая статистика из региона продолжает ухудшаться.