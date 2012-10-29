Торги по доллару на межбанке в понедельник открылись ростом котировок

В понедельник, 29 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,1600/8,1800 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2592/97, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5205/10,5480. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2887/89 (пятница — 1,2934/36).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.