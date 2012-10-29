Государственный долг Украины вырос до 62,028 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 сентября 2012 года составил 495,793 млрд грн, или 62,028 млрд долл., что на 0,8% больше показателя на конец августа 2012 года.

Как отмечается в сообщении Министерства финансов Украины, увеличение суммы государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте на 4,513 млрд грн в прошлом месяце произошло в основном за счет выпуска ОВГЗ.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в сентябре т.г. вырос на 2,3% – до 36,663 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) – вырос на 1,3%, до 25,365 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в сентябре увеличилась на 0,3% - до 12,641 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 11,182 млрд долл., гарантированный внутренний — 1,502 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, государственный долг Украины (без учета суммы гарантированного государством долга) на 30 сентября 2012 года составил 394,415 млрд грн, или 49,345 млрд долл., что на 0,9% больше показателя на конец августа 2012 года.

При этом государственный внешний долг Украины в прошлом месяце вырос на 3,1% - до 25,482 млрд долл., или 203,677 млрд грн, внутренний государственный долг сократился на 1,3% - до 23,863 млрд долл., или 190,737 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составлял 473,12 млрд грн, или 59,216 млрд долл.

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