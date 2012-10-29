Кабмин предлагает Раде узаконить механизм компенсации нанесенных таможенниками убытков

Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в Таможенный кодекс Украины с целью приведения его в соответствие с нормами Бюджетного кодекса, а также с учетом рекомендаций FATF в части возмещения убытков, нанесенных действиями или бездействием таможенных органов.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде и опубликован на официальном сайте парламента.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, объем компенсационных выплат устанавливается Законом о Государственном бюджете и составляет 30 млн грн. Такая сумма заложена в проект бюджета на 2013 год.

Законопроект также устанавливает порядок погашения убытков, механизм задержания валютных ценностей таможенным органом, определяет максимальный уровень компенсационных платежей предприятию торговли, которое реализует конфискованные и переведенные в доход государства товары.

Как сообщал УНИАН, Государственная таможенная служба Украины уволила из своих рядов 28 сотрудников за совершение служебных преступлений и коррупционные деяния в течение третьего квартала 2012 года. За три летних месяца сотрудники антикоррупционных подразделений провели 60 расследований и 239 проверок деятельности сотрудников таможенной службы, по результатам которых возбуждено 13 уголовных дел. Семнадцати чиновникам разного ранга предъявлены обвинения.