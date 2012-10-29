На межбанке торги закрылись котировками 8,1785/8,1825 грн/долл.

В понедельник, 29 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1600/8,1800, к 12:00 цены поднялись - 8,1770/8,1840. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1785/8,1825 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2592/97, к 12:00 цены повысились до 0,2598/0,2603. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2598/0,2602.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,4498 (-0,0372).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2890/1,2965.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5205/10,5480, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5555/10,5685. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились - 10,5450/10,5540.