АМКУ за 9 месяцев наложил 687 млн грн штрафов

Объем штрафов, наложенных Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) на субъектов предпринимательства – нарушителей конкурентного законодательства, за 9 месяцев 2012 года составил 686,8 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

Согласно сообщению, за январь–сентябрь АМКУ получил более 4 тыс. заявлений о нарушениях, по факту которых были проведены расследования. Экономический эффект от деятельности комитета составил 1 млрд грн.

За отчетный период представители комитета приняли участие в 97 судебных заседаниях. Кроме того, специалисты ведомства начали расследования по новым направлениям, а именно: масштабное исследование деятельности торговых сетей, рынков рыбы и морепродуктов, отношений в сфере оборота товаров медицинского назначения.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне 2012 года АМКУ оштрафовал нарушителей конкурентного законодательства на сумму 652 млн грн, что в 5 раз больше, чем в январе-июне 2011 года. В первом полугодии 2012 года комитет выявил и устранил 2 870 нарушений, что на 76% больше, чем в первом полугодии 2011 года. Среди них: 1195 монопольных злоупотреблений, 277 антиконкурентных сговоров, 189 случаев недобросовестной конкуренции, в частности неправдивой рекламы, 535 антиконкурентных действий органов власти.