МВФ не видит условий для новой кредитной программы в Беларуси

Минск. Международный валютный фонд пока не видит условий для открытия новой кредитной программы в Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил в понедельник, 29 октября, на брифинге глава миссии МВФ в Беларуси Дэвид Хофман.

«Для переговоров по возможной новой программе по-прежнему необходимо согласие всех должностных лиц, в том числе на самом высоком уровне, относительно всеобъемлющего пакета мер экономической политики, который получит достаточную поддержку со стороны стран-членов МВФ», - отметил Д. Хофман.

В МВФ считают необходимым, чтобы такой пакет мер предполагал последовательную политику, направленную на обеспечение макроэкономической стабильности, и обязательство реализовывать глубокие структурные реформы.

В миссии МВФ подчеркнули, что ключевые структурные реформы должны включать: либерализацию цен, укрепление права частной собственности, разработку стратегии реструктуризации и приватизации госпредприятий и введение адресных социальных пособий, а также пособий по безработице для защиты наиболее уязвимых слоев населения.

Как сообщал УНИАН ранее, миссия МВФ работала в Минске с 18 по 29 октября с целью проведения третьего постпрограммного мониторинга белорусской экономики. Итоговый отчет миссии будет обсуждаться советом директоров МВФ. Эксперты фонда встретились с руководством Национального банка, Министерства экономики, должностными лицами Администрации президента.

Ранее на встрече с главой миссии МВФ премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович заявил, что Беларусь рассчитывает на новую программу сотрудничества с фондом.

Справка УНИАН. Беларусь уже сотрудничала с МВФ по программе stand-by, в рамках которой с января 2009 года по апрель 2010 года получила от фонда кредит в 3,6 млрд долл. Белорусская сторона неоднократно заявляла о заинтересованности в реализации новой программы с МВФ.