Банк Японии расширил программу выкупа активов с рынка до 1,12 триллиона долларов

Банк Японии по итогам заседания, завершившегося 30 октября, принял решение расширить программу по выкупу активов с рынка на 11 триллионов иен - до 91 триллиона иен (1,12 триллиона долларов), говорится в пресс-релизе финрегулятора.

При этом ЦБ намерен продолжать программу до конца 2013 года, передает ПРАЙМ.

Как сообщал УНИАН, дефицит торгового баланса Японии в период с апреля по сентябрь 2012 года вырос до 3,22 трлн иен /около 41,3 млрд долларов/.