«Смарт-Холдинг» завершил сделку по приобретению банка «Форум»

Компания «Смарт-Холдинг» закрыла сделку по приобретению 96,0635% акций ПАО «Банк Форум».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, сделка одобрена Антимонопольным комитетом и Национальным банком Украины.

«Для нас это стратегическая инвестиция, которая уже на данный момент позволила банковской группе холдинга занять прочную позицию среди лидеров банковского сектора Украины», - приводятся в сообщении слова генерального директора «Смарт-Холдинга» Алексея Пертина.

Как сообщал УНИАН, в конце июля т.г. «Смарт-холдинг» сообщил о достижении соглашения с немецким банком Commerzbank AG о приобретении 96% акций украинского банка «Форум».

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2012 года составили 10,2 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 7,12 млрд грн, обязательства - 8,72 млрд грн, уставный капитал - 5,935 млрд грн, собственный капитал – 1,49 млрд грн.

Банк «Форум» в I квартале т.г. получил 1,3 млн грн прибыли против 297,6 млн грн убытка годом ранее.

«Смарт-холдинг» – инвестиционная группа с фокусом на вложениях в Украину, страны СНГ и Европы. Занимается развитием проектов в горно-металлургическом комплексе ("Метинвест"), в нефтегазовом секторе (Regal Petroleum), в производстве нерудных материалов ("Смарт-Нерудпром"), в судостроении (Smart Maritime Group), в агропереработке ("Верес"), осуществляет строительство глубоководного порта Очаков и управляет рядом предприятий в других отраслях экономики.

Основным бенефициаром "Смарт-холдинга" является Вадим Новинский.