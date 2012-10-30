Standard & Poor's поместила рейтинг Киева на пересмотр с негативным прогнозом

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's поместила долгосрочный кредитный рейтинг города Киев «B-» в список CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с негативным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении Standard & Poor's, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, помещение рейтинга Киева в список CreditWatch обусловлено более длительной, чем ожидалось ранее, реализацией планов города по рефинансированию еврооблигаций на сумму 250 млн долл. сроком погашения 26 ноября 2012 г. посредством размещения на внутреннем рынке облигаций объемом 3,5 млрд грн (440 млн долл.).

Как указывает S&P, по состоянию на 26 октября 2012 г. было привлечено лишь 0,5 млрд грн, которые были направлены на выплаты по одному из банковских кредитов (0,75 млрд грн). «Учитывая отсутствие альтернативных планов погашения долга, мы полагаем, что городу может потребоваться поддержка со стороны центрального правительства в виде размещения государственными банками оставшейся части облигаций на сумму 3 млрд грн и/или прямой финансовой поддержки из государственного бюджета», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Standard & Poor's предполагает вывести рейтинг Киева из списка CreditWatch в ближайшие несколько недель.

Как отмечает S&P, дальнейшие рейтинговые действия в отношении города будут зависеть от реализации его планов по рефинансированию долга.

«Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие, если к середине ноября городу не удастся обеспечить необходимое финансирование. Если Киев привлечет средства, достаточные для выплаты долга по еврооблигациям, мы подтвердим его текущий рейтинг», - говорят в Standard & Poor's.