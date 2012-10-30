Гривня на межбанке тянется к отметке 8,20 долл.
11:30, 30 октября 2012Финансы
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Во вторник, 30 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,1770/8,1900 грн/долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2597/0,2602, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5825/10,6010.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2944/46 (понедельник — 1,2887/89).
В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.
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