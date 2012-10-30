Эксперт допускает спрос на индексированные ОВГЗ на аукционе 30 октября

На внеплановом аукционе по продаже Министерством финансов Украины облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 30 октября, вероятно будет существовать спрос на индексированные ОВГЗ, говорится в комментарии специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергея Фурсы.

Он напомнил, что во вторник, 30 октября, правительство проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Минфин предложит две серии стандартных облигаций с датой погашения 11 октября 2017 г. и 18 сентября 2019 г., а также трехлетние индексированные облигации.

«Впервые поствыборный аукцион обещает быть чуть живее, чем октябрьские продажи. Виной тому не завершение парламентских выборов, а появление индексных облигаций. Этот инструмент давно не предлагался рынку, и не исключено, что за это время был сформирован достаточно высокий отложенный спрос», - считает С.Фурса.

Что касается размещения длинных госбумаг, то, по мнению эксперта, оно «пройдет без сюрпризов». По его словам, завершение парламентской компании пока не оказало влияния на рынок облигаций.

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 23 октября привлек в госбюджет 1,006 млн грн.

Минфин предлагал две серии стандартных облигаций с датой погашения 11 октября 2017 г. и 18 сентября 2019 г.

Ранее Минфин сообщил, что в октябре планирует провести только два аукциона по продаже ОВГЗ - 16 и 23 октября. Инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет.

Справка УНИАН. На 29 октября объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 187,13 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 95,393 млрд грн, банков — 75,47 млрд грн, нерезидентов — 6,108 млрд грн.