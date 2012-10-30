НБУ: у банков нет правовых оснований для кредитования в инвалюте физлиц-нерезидентов

Украинские банки не имеют правовых оснований осуществлять кредитование в иностранной валюте физических лиц-нерезидентов, об этом говорится в разъяснении Национального банка Украины (НБУ), разосланном комбанкам.

«Статьей 11 Закона Украины «О защите прав потребителей» установлено, что предоставление потребительских кредитов в инвалюте на территории Украины запрещено. Таким образом, вышеуказанный запрет распространяется на все категории потребителей - физических лиц, к которым относятся и нерезиденты. Кроме того, в соответствии с пунктом 1.1 главы 1 раздела ІІ Положения о порядке получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и предоставления резидентами займов в иностранной валюте нерезидентам, утвержденного постановлением правления НБУ от 17 июня 2004 № 270, уполномоченные банки имеют право переводить иностранную валюту за пределы Украины для предоставления кредитов (займов) в иностранной валюте только банкам-нерезидентам», - говорится в разъяснении.

Таким образом Нацбанк отмечает, что предоставление уполномоченными банками кредитов в иностранной валюте физическим лицам-нерезидентам, как путем перечисления средств с этой целью за пределы Украины, так и на территории Украины, будет нарушением требований законодательства Украины.