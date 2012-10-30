На торгах во вторник давление на пару EUR/USD усилится - эксперт

На валютных торгах во вторник, 30 октября, может усилиться давление на пары EUR/USD и GBP/USD, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Анатилики считают, что ближайшие цели пар – 1,2870 и 1,60, соответственно. При прорыве открывается путь к 1,2850 и 1,5960.

Вероятность дальнейшего падения спроса на рискованные активы в текущей ситуации очень высока.