Рост ВВП Украины замедлился до 1,5%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-сентябре 2012 года замедлился до 1,5%, против показателя аналогичного периода 2011 года, говорится в подготовленной Департаментом экономического анализа и прогнозирования Национально банка Украины аналитической записке «Оценка экономического состояния, сентябрь 2012», размещенной на сайте НБУ.

В документе отмечается, что повышение социальных стандартов населения способствовало поддержанию высоких темпов роста реальных заработных плат, что в свою очередь обеспечило сохранение высокого уровня внутреннего спроса. Так рост оборота розничной торговли за январь-сентябрь составил 16% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличение объема предоставленных услуг за январь-август — 11,2%.

Также указывается, что постепенное восстановление экономической активности в мире способствовало замедлению падения индекса мировых товарных рынков CRB последние четыре месяца, что положительно повлияло на показатели металлургического производства. Падение объемов производства замедлилось с 12,5% в августе в годовом измерении до 9,4% в сентябре, а за вычетом сезонного фактора рост в сентябре составил около 1%.

Как сообщает Нацбанк, в сентябре также наблюдалось замедление падение объемов строительных работ до 15% с 16,3% в августе в годовом измерении, в частности произошел рост объемов работ по подготовке строительных участков более, чем на 10% в годовом измерении, что свидетельствует о постепенном восстановлении активности отрасли.

В тоже время НБУ отмечает, что введение с 1 сентября Российской Федерацией утилизационного сбора на импортируемые автомобили обусловило уменьшение объемов машиностроения на 20,1% в годовом измерении, в частности, производства легковых автомобилей на 36,3%.

Именно данный фактор, как считают в НБУ, определил снижение объемов промышленного производства в сентябре на 7% в годовом измерении, а за 9 месяцев - на 1,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

«По оценкам Департамента экономического анализа и прогнозирования, именно из-за негативной динамики в машиностроении рост ВВП за 9 месяцев незначительно замедлился и составил несколько ниже 1,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года» - говорится в аналитической записке Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, 25 октября Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году до 1% против 2,5% майского прогноза.

Рейтинговое агентство Fitch в октябре обнародовало свой прогноз о сокращении роста реального ВВП Украины в 2012 году до 0,5%, в 2013 году – 3,2%.

Всемирный банк 19 июля ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 2,5% до 2%.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

По оценке Госстата Украины, рост ВВП во ІІ квартале 2012 г. против аналогичного периода 2011 года составил 3%, в I квартале - 2%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2011 году против 2010 года составил 5,2%, номинальный ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.

Рост ВВП Украины в III квартале 2011 года против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 6,6%.