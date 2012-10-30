Дефицит госбюджета увеличился втрое

Дефицит Государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился в 3 раза — до 24,381 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Общий фонд госбюджета за 9 месяцев т.г. выполнен с дефицитом 22,115 млрд грн, что в 2 раза больше, чем за 9 месяцев 2011 года.

В январе-сентябре 2012 года доходы госбюджета составили 246,322 млрд грн, что на 8,7% больше соответствующего показателя 2011 года, в т.ч. поступления в общий фонд увеличились на 10% - до 208,550 млрд грн.

Поступления налога на добавленную стоимость составили 135,428 млрд грн, что на 9,1% больше чем за соответствующий период 2011 года. Бюджетное возмещение НДС денежными средствами увеличилось на 10,4% и составило 35,200 млрд грн.

Общий фонд государственного бюджета получил 39,164 млрд грн налога на прибыль предприятий, что на 0,9% больше, чем годом ранее.

Акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) в общий фонд поступило 17,601 млрд грн, что на 10% больше аналогичного периода 2011 года.

Расходы госбюджета в январе-сентябре составили 267,260 млрд грн, в т.ч. расходы общего фонда - 231,176 млрд грн, что, соответственно, на 15,2% и 15,1% больше за январь-сентябрь 2011 года.

В январе-сентябре 2012 года на покрытие дефицита Пенсионного фонда для выплаты пенсий за счет средств государственного бюджета было перечислено 10,791 млрд грн.

За указанный период из госбюджета было предоставлено кредитов в сумме 4,284 млрд грн, сумма возвращенных кредитов составила 841,5 млн грн.

В январе-сентябре 2012 года погашение основной суммы долга государственного бюджета составило 50,316 млрд грн, в т.ч. погашение внутреннего долга — 25,851 млрд грн. Внешнего — 24,465 млрд грн.

Государственные заимствования в госбюджет были осуществлены в объеме 87,034 млрд грн, в т.ч. в общий фонд — 83,886 млрд грн. На внутреннем рынке было привлечено 55,111 млрд грн, от внешних источников поступило 31,923 млрд грн.

За январь-сентябрь 2012 года от приватизации в госбюджет поступило 5,351 млрд грн.

Сводный бюджет за январь-сентябрь 2012 выполнен с дефицитом в сумме 21,265 млрд грн. Доходы сводного бюджета составили 317,962 млрд грн, расходы — 335,753 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 372,331 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 320,598 млрд грн, расходы — 404,298 млрд грн, в частности расходы общего фонда — 351,194 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 31,129 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда — 27,245 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.