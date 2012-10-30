Cредневзвешенный курс на межбанке в понедельник составил 8,1344 грн/долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 29 октября, снизился до 8,1344 грн/долл. по сравнению с 8,1165 за предыдущий банковский день.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Объем торгов на межбанке составил 1,419 млрд долл. (в эквиваленте), что на 288,2 млн долл. меньше, чем за предыдущий день торгов. Из общего объема сумма продажи долларов составила 1,069 млрд долл.

Как сообщалось, в понедельник, 29 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1600/8,1800, к 12:00 цены поднялись - 8,1770/8,1840. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1785/8,1825 грн/долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2592/97, к 12:00 цены повысились до 0,2598/0,2603. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2598/0,2602.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,4498 (-0,0372).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2890/1,2965.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5205/10,5480, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5555/10,5685. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились - 10,5450/10,5540.