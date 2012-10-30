Для покрытия расходов бюджета Кабмин будет наращивать заимствования – эксперт

Кабинет министров Украины располагает только одним источником средств для покрытия текущих бюджетных обязательств – это заимствования и кредиты МВФ. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНИАН высказал ведущий эксперт Центра Разумкова Павел Розенко.

«Мы наблюдаем рост ВВП на уровне 0% при низкой инфляции. Госбюджет, выходит, не получает даже тех средств, которые необходимы для выполнения бюджетных программ, в том числе по социальной защите населения», - подчеркнул П.Розенко. – «При этом у государства уже нет ресурса для очередного наступления на бизнес. Все налоги наперед уже оплачены, а малый и средний бизнес еще глубже ушли в тень. Единственный ресурс – дешевые средства внешних заимствований и МВФ. Власть сегодня будет делать все, чтобы получить этот дополнительный ресурс в 3-4 млрд долларов и продержаться на нем какое-то время»,- сказал эксперт.

По его словам, негативные тенденции, которые наблюдались в экономике до выборов, после выборов лишь усилятся. И даже если правительству удастся найти средства и выплатить зарплаты и пенсии, это лишь отсрочит кризис. «В Правительстве будет крайне сложная ситуация к концу года – к началу будущего года с финансированием зарплат, социальной помощи, пенсий, я уже не говорю о том, что скорее всего такие программы, как возвращение вкладов Сбербанка СССР, будут вовсе приостановлены», - уверен эксперт.

Он подчеркнул, что дефицит ресурсов доказывает даже динамика поступлений в Пенсионный Фонд. «Сегодня, по моим оценкам, дополнительный дефицит бюджета пенсионного фонда по октябрю составит не менее 8 млрд грн. И хотя в бюджете прописана общая сумма дотаций плюс дефицит – 65 млрд, вероятно по итогам года общий дефицит вместе с государственными составит 85 млрд грн», - предположил П.Розенко.

По мнению эксперта, в ближайшее время власти будут максимально нацелены на принятие условий предоставления кредита от МВФ. «Во-первых, речь идет о принятии бюджета. Вероятнее всего, его примет еще старая Рада, где есть «железных» 350 голосов, чего нет в новой Раде. Бюджет будет жестким, неприятным и во многом кризисным. В нем будут заложены минимальные показатели социального роста. И мы это уже увидели. Если в текущем году минимальная зарплата должна вырасти на 12%, то в следующем – только на 8%. И так по всем статьям», - подчеркнул собеседник.

По его мнению, власти придется повышать цену на газ для населения и коммунальные тарифы. «Возможно, повышение не будет стремительным – сначала на 10-15%, но на протяжении полугода оно составит не менее 30-50%», - сказал эксперт.

Третьим условием, по словам П.Розенко, станет гибкий курс гривни, на чем давно настаивает МВФ.

«Стоит сказать, что до Нового года резких провалов и обвалов не будет, но затем люди начнут все ощущать – и рост цен на товары и услуги, и девальвацию гривни, а адекватного роста пенсионных и зарплатных выплат не будет. Общество будет загнано в некое депрессивное состояние. К сожалению. И это будет плата за тот популизм, который мы наблюдали в экономической политике последних 10 месяцев, когда экономические механизмы не работали, а правительство работало на выборы», - отметил эксперт. Он также добавил, что по самым оптимистическим прогнозам рост ВВП в следующем году составит не более 2%.

Как сообщал УНИАН, согласно последнему прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, рост ВВП Украины по итогам 2012 года составит 0,5%. В мае 2012 года Fitch Ratings ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2012 году до 1,6% с 4%.

В комментарии УНИАН академик, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец также говорил о 0,5% - 1% роста ВВП по итогам года.

Вместе с тем, Кабинет министров на заседании 12 сентября утвердил проект закона Украины «О государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%.

Председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов считает правительственный прогноз роста ВВП Украины в 2013 году на уровне 4,5% оптимистическим.

По данным Государственной службы статистики Украины, рост ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года составил 2%, во II квартале - 3%.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%.