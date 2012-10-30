Пересмотр пошлин в рамках ВТО никак не связан с подготовкой к вступлению в ТС - Пятницкий

Обращение Украины во Всемирную торговую организацию с предложением пересмотреть ставки ввозных таможенных пошлин на 371 товарную линию никак не связано с подготовкой к вступлению в Таможенный союз.

Об этом в комментарии УНИАН заявил правительственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий.

«Это никак не связано с Таможенным союзом. Если кто-то об этом говорит, то такая взаимосвязь абсолютно притянута за уши», - сказал В.Пятницкий.

Он подчеркнул, что обращение в ВТО связано исключительно с намерением усилить защиту отечественного товаропроизводителя.

Вместе с этим, В.Пятницкий отметил, что Украина предложила к пересмотру лишь около 3% из общего, составляющего порядка 11 тыс. объема торговых линий. А если будет начата подготовка к присоединению к Таможенному союзу, уточнил он, то пересматривать придется размеры пошлин, по меньшей мере, по 30% линий.

«Если готовиться к вступлению в Таможенный союз, то необходимо пересматривать гораздо большее количество пошлин. Порядка 30%. Это огромная работа», - сказал В.Пятницкий.

Он уточнил, что Украина предложила пересмотреть товарные линии по некоторым позициям мяса курятины, говядины, свинины, по овощам, фруктам и цветам, по некоторой продукции сельхоз- и транспортного машиностроения, бытовой техники и секонд-хенду.

При этом В.Пятницкий отметил, что обращение Украины в ВТО зарегистрировано 12 сентября, и в течение 90 дней страны-члены этой организации могут заявить о своей заинтересованности в проведении переговоров о пересмотре пошлин. Затем, в течение 60 дней такие переговоры должны быть проведены.

Эксперт также подчеркнул, что Украина хотела бы завершить всю процедуру пересмотра в установленные сроки.

«Большого желания затягивать процесс у нас нет», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, Украина в сентябре обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию.

Это обращение вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепа США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке к вступлению в Таможенный союз.

Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.

После обретения членства в ВТО страны могут в течение еще 3-х лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.