Кабмин отменил расчеты векселями при импорте без ввоза товара в страну

Кабинет министров Украины отменил возможность расчета векселями при импорте без ввоза товара в страну.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее изменение к порядку определения срока и условий завершения подобных операций было принято на заседании Кабмина 29 октября.

Отмечается, что исключенная норма «вместо оживления внешнеэкономической деятельности и увеличения объемов поступлений платежей в бюджет использовалась субъектами предпринимательской деятельности для необоснованного выведения валютных средств за границу». Деньги, говорится в сообщении пресс-службы, выводились из Украины якобы для покупки товара, который должны были поставить в третьи страны. «Последние же рассчитывались векселями, задолженность по которым, как правило, была фиктивной. Валютная операция считалась завершенной и снималась уполномоченным банком с контроля. При этом такие действия давали возможность уклоняться от ответственности за нарушение законодательства в сфере валютного контроля», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в текущем году около 10 млрд. долл. США были выведены из Украины как уплата за импортные товары, которые фактически в Украину поставлены не были.