Снижение доллара на межбанке во вторник было ситуативным - эксперт

Снижение курса доллара на валютном межбанковском рынке во вторник можно назвать ситуативным из-за низкой гривневой ликвидности, что, в свою очередь, препятствует формированию повышенного спроса на валюту.

Такое мнение высказал УНИАН начальник департамента казначейства «Еврогазбанка» Александр Куцовский.

«Я бы не назвал это трендом (сегодняшнее укрепление гривни - УНИАН), я бы назвал это ситуативным на день проведения торгов. Сегодня конъюнктура рынка была такова, что курс доллара снизился. Но я считаю, что курс доллара не будет расти завтра, потому что это конец месяца и гривни на рынке не появится больше. Если бы она появилась, то банки стали бы покупать валюту...», - сказал А.Куцовский.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 30 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1770/8,1900, к 12:00 сузился спрэд 8,1800/8,1830. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,1760/8,1805 грн/долл.