НБУ запретит корреспондентские отношения с банками-нерезидентами без инвестрейтинга

Национальный банк Украины (НБУ) намерен запретить отечественным коммерческим банкам вести корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, которые не имеют международного рейтинга инвестиционного уровня.

Об этом говорится в проекте Правил регистрации Нацбанком Украины корреспондентских счетов и счетов по учету средств в расчетах банков.

«Национальный банк отказывает банку в регистрации корреспондентских счетов и счетов по учету средств в расчетах, если банк (нерезидент) не включен в справочник «The Bankers' Almanac» (Великобритания) и имеет кредитный рейтинг ниже, чем «ВВВ» по международной шкале, подтвержденный в бюллетене агентства (компании) Standard & Poor's, или аналогичный рейтинг Moody's Investors Service и Fitch IBCA», - говорится в проекте документа.

В ныне действующей редакции Правил регистрации корреспондентских счетов не предусмотрены требования к международному рейтингу. Кроме того, установление корреспондентских отношений с банком-нерезидентом, который не включен в справочник «The Bankers' Almanac», возможно при условии предоставления копии аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности и копии самой финотчетности, а также документов, подтверждающих наличие у банка-нерезидента постоянного офиса по месту его регистрации.