Венгрия продает гражданство за 250 тыс. евро

Любой купивший в Венгрии государственные облигации на сумму минимум 250 тыс. евро сможет автоматически получить гражданство этой страны. Таким образом Венгрия, обремененная долгами, пытается решить экономические проблемы.

По мнению экспертов, больше всего покупателей окажется из Китая, так как это станет самым эффективным способом получить право на жизнь и работу в Евросоюзе.

Венгрия на данный момент имеет самый большой долг в Центральной Европе. Сумма долга оценивается в миллиарды евро.

В ЕС таким шагом Венгрии недовольны. «Это шокирующее злоупотребление членством в ЕС. Это лишний раз подчеркивает несовершенство Евросоюза и его работы», – заявил член Партии консерваторов Великобритании Прити Пател, передает «Газета.Ru».