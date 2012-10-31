В «Эрде Банке» введена временная администрация

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 29 октября принял решение о введении временной администрации и назначении уполномоченного лица Фонда в публичном акционерном обществе «Эрде Банк» (Киев), говорится в официальном сообщении Фонда.

Согласно сообщению, временная администрация введена на 3 месяца – до 29 января 2013 года.

Фонд также объявил о поиске потенциальных инвесторов для этого проблемного банка.

В частности, Фонд предлагает потенциальным инвесторам несколько возможных способов выведения банка с рынка, которые, в частности, включают отчуждение всех или части активов и обязательств банка, полную продажу банка или создание и продажу инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств «Эрде Банка».

Как сообщал УНИАН, 3 сентября текущего года Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей по уголовному делу, возбужденному следственным управлением столичной налоговой службы в отношении совладельца «Украинской Бизнес Группы» (UBG) и «Эрде Банка» Руслана Демчака. Его обвиняют в «отмывании» 50 млн грн.

30 октября Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей этого бизнесмена до 30 декабря 2012 года.

Владелец корпорации UBG Р.Демчак, который в настоящее время находится в СИЗО, распродает бизнес-активы, среди которых, в частности, «Эрде Банк».