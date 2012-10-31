В «Эрде Банке» ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 29 октября принял решение о введении временной администрации и назначении уполномоченного лица Фонда в ПАО «Эрде Банк» (г.Киев), говорится в официальном сообщении Фонда.

Согласно сообщению, уполномоченным лицом Фонда на осуществление временной администрации назначен ведущий специалист по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела внедрения планов урегулирования Фонда гарантирования вкладов физических лиц Александр Куренной.

Временная администрация введена на 3 месяца – до 29 января 2013 года.

При этом Фонд отмечает, что в период действия временной администрации вкладчики «Эрде Банка» могут получить свои средства в размере вклада, включая проценты, начисленные на день принятия решения Нацбанком об отнесении банка к категории неплатежеспособных и начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тыс. грн. Выплаты указанных вкладов, включая проценты, осуществляются исключительно по договорам, срок которых закончился, и по договорам банковского счета.

Фонд также объявил о поиске потенциальных инвесторов для этого проблемного банка.

В частности, Фонд предлагает потенциальным инвесторам несколько возможных способов выведения банка с рынка, которые, в частности, включают отчуждение всех или части активов и обязательств банка, полную продажу банка или создание и продажу инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств «Эрде Банка».

Как сообщал УНИАН, 3 сентября текущего года Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей по уголовному делу, возбужденному следственным управлением столичной налоговой службы в отношении совладельца «Украинской Бизнес Группы» (UBG) и «Эрде Банка» Руслана Демчака. Его обвиняют в «отмывании» 50 млн грн.

30 октября Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей этого бизнесмена до 30 декабря 2012 года.

Владелец корпорации UBG Р.Демчак, который в настоящее время находится в СИЗО, распродает бизнес-активы, среди которых, в частности, «Эрде Банк».