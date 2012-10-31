Торги на межбанке открылись снижением котировок

В среду, 31 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,1720/8,1820 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2610/15, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6055/10,6205. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,2979/81 (вторник — 1,2944/46).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.