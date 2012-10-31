Негативные сигналы из ЕС могут обвалить пару EUR/USD - эксперт

Дополнительные негативные сигналы из ЕС (рынок 31 октября сможет оценить состояние экономики Германии из публикаций статданных о розничных продажах и секторе машиностроения) могут обвалить пару EUR/USD до уровней 1,2920 и 1,2880. Таков прогноз аналитиков FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, пара GBP/USD выглядит более привлекательно в среднесрочной перспективе, а экономические данные только убеждают, что пока MPC может воздержаться от каких-либо действий. Таким образом, по паре возможна консолидация в рамках 1,6030-1,6085 с вероятностью прорыва верхней границы. Ближайшая цель – 1,6130.

После резких скачков вчерашнего дня USD/JPY может вновь засесть в диапазоне, особенно на фоне пустого экономического календаря США и слухов о том, что NFP будет перенесен. Этого показателя ждали как «манны небесной» перед президентскими выборами. Теперь же неопределенность в отношении «выбора народа» только усилится. На текущий момент есть шансы на откат в район 79,30 под влияниям природных катаклизмов, наблюдаемых в США, и соответствующих ущербов экономике.