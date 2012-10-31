Экономика к концу года: ВВП - 1,5%, инфляция - 2-3%, курс - 8,5 грн/долл. (обзор)

Чего ожидать экономике Украине к концу года. Об этом в аналитическом обзоре от Sberbank Investment Research

ВВП. В реальном секторе в августе-сентябре продолжалось снижение деловой активности, обусловленное ухудшением ситуации в промышленности и сельском хозяйстве. Промышленное производство сократилось на фоне низкого внешнего спроса, а падение производства в сельском хозяйстве было обусловлено высокой базой сравнения и менее благоприятными погодными условиями в 2012 году. Отмечались также признаки спада внутреннего спроса – об этом свидетельствует замедление роста оборота розничной торговли (в августе прирост с уровня годичной давности составил 10,6%) и усиление спада в строительстве (минус 8,0% с уровня годичной давности в августе после падения на 6,2% в июле).

В целом, относительно низкий урожай зерновых, слабый внешний спрос и неблагоприятная ситуация на денежно-кредитном рынке будут тормозить рост экономической активности в 2012 году. Sberbank Investment Research не меняет свой прогноз роста ВВП на 2012 год (около 1,5%), предполагая, что снижение внутреннего спроса будет постепенным, и ситуация на внешних рынках не будет ухудшаться.

Цены. До тех пор, пока власти не начнут менять регулируемые тарифы на электроэнергию, газ и отопление, инфляция будет определяться сокращением предложения необработанных сезонных продуктов питания и ухудшением погодных условий. Если правительство решит скорректировать регулируемые тарифы и перейти на более гибкий режим обменного курса после выборов в Раду, тогда рост ИПЦ за весь год может составить около 3,0%. Если же этого не произойдет, потребительская инфляция в 2012 году едва ли превысит 2%.

Бюджет. Бюджетные доходы в этом году, по-видимому, будут ниже, чем запланировано, и в результате дефицит превысит целевой уровень 2,5% ВВП, и, возможно, приблизится к 5,0% ВВП (с учетом поддержки Нафтогаза Украины в размере около 1,5% ВВП). У государства вполне достаточно средств для финансирования дефицита, по крайней мере, в ближайшие два месяца, поскольку в сентябре были размещены еврооблигации на $0,6 млрд.

Валютный рынок. Валовые золотовалютные резервы в сентябре сократились на $0,7 млрд. с уровня августа и на 1 октября составили $29,3 млрд. Их сокращение связано с повышенным спросом на наличную иностранную валюту со стороны населения в начале сентября из-за временной нестабильности на валютном рынке страны. За сентябрь чистые покупки иностранной валюты населением составили $1,8 млрд. против $0,7 млрд. в августе. За первую неделю сентября рыночный обменный курс снизился до 8,18 гривны за доллар (ранее он в течение нескольких месяцев держался около 8,1), и были случаи введения ограничений на продажу наличных долларов населению. Хотя дополнительное размещение суверенных еврооблигаций принесло бюджету $0,6 млрд., весь приток иностранного капитала был ниже объема погашений внешнего долга, внутреннего спроса на наличную валюту и финансирования дефицита счета текущих операций.

Сокращение золотовалютных резервов, вероятно, продолжится до конца года, и их уровень постепенно приблизится к безопасному порогу, эквивалентному стоимости ожидаемого импорта товаров и услуг за три месяца (или $25 млрд.), если только власти не решат скорректировать действующий режим де-факто фиксированного обменного курса. Изменение политики обменного курса подразумевало бы сравнительно умеренное ослабление гривны – приблизительно до 8,5 грн. за доллар к концу года.

Процентные ставки. Ситуация с ликвидностью в банковской системе в сентябре временно улучшилась: средний месячный объем средств на корреспондентских счетах коммерческих банков в НБУ увеличился до 20 млрд. грн., тогда как в предыдущем месяце он был относительно низким (16–17 млрд. грн.). В результате среднемесячная ставка овернайт снизилась в сентябре до 10,9% по сравнению с 14,8% в августе. В начале октября ставки на денежном рынке выросли до 30%, поскольку объем средств на корреспондентских счетах снизился до 17 млрд. грн.

На фоне высокой волатильности ставок на валютном рынке и нестабильной ситуации с межбанковской ликвидностью ставки по кредитам и депозитам, вероятно, останутся высокими – соответственно на уровнях 20,0% и 15,0%.

Платежный баланс. Благодаря допэмиссии суверенных еврооблигаций в сентябре в ближайшее время ситуация с внешним финансированием в стране будет стабильной. Тем не менее, слабый внешний спрос на металлы и неопределенность на мировых финансовых рынках предвещают не лучшие долгосрочные перспективы платежного баланса. С учетом недавних тенденций дефицит счета текущих операций вполне может достичь $11–12 млрд. в 2012 году, что близко к 6,0–6,5% ВВП.