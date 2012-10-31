Дефицит госбюджета Украины к концу года приблизится к 5% ВВП

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2012 года может приблизиться к 5% ВВП. Об этом говорится в Аналитическом обзоре от Sberbank Investment Research.

«Бюджетные доходы в этом году, по-видимому, будут ниже, чем запланировано, и в результате дефицит превысит целевой уровень 2,5% ВВП и, возможно, приблизится к 5% ВВП (с учетом поддержки «Нафтогаза Украины» в размере около 1,5% ВВП)», - говорится в обзоре.

При этом аналитики Sberbank Investment Research уверены в том, что у государства вполне достаточно средств для финансирования дефицита, по крайней мере, в ближайшие два месяца, поскольку в сентябре были размещены еврооблигации на 0,6 млрд долл.

Напоним, дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился в 3 раза - до 24,381 млрд грн.

***Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 372,331 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 320,598 млрд грн, расходы - 404,298 млрд грн, в частности расходы общего фонда - 351,194 млрд грн. Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 31,129 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда - 27,245 млрд грн. Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.

Кроме того, в аналитическом обзоре от Sberbank Investment Research говорится, что золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) к концу 2012 года, при сохранении нынешней курсовой политики, могут снизиться до критического уровня в 25 млрд долл.

“Сокращение золотовалютных резервов, вероятно, продолжится до конца года, и их уровень постепенно приблизится к безопасному порогу, эквивалентному стоимости ожидаемого импорта товаров и услуг за три месяца (или 25 млрд долл.), если только власти не решат скорректировать действующий режим де-факто фиксированного обменного курса”, - говорится в аналитическом обзоре.

При этом аналитики отмечают, что изменение политики обменного курса подразумевало бы сравнительно умеренное ослабление гривни – приблизительно до 8,5 грн за доллар к концу года.

В обзоре отмечается, что валовые золотовалютные резервы в сентябре сократились на 0,7 млрд долл. с уровня августа и на 1 октября составили 29,3 млрд долл. Их сокращение связано с повышенным спросом на наличную иностранную валюту со стороны населения в начале сентября из-за временной нестабильности на валютном рынке страны. За сентябрь чистые покупки иностранной валюты населением составили 1,8 млрд долл. против 0,7 млрд долл. в августе.

“Хотя дополнительное размещение суверенных еврооблигаций принесло бюджету 0,6 млрд долл., весь приток иностранного капитала был ниже объема погашений внешнего долга, внутреннего спроса на наличную валюту и финансирования дефицита счета текущих операций”, - говорится в обзоре.

Аналитики Sberbank Investment Research не исключают, что с учетом недавних тенденций дефицит счета текущих операций может достичь 11–12 млрд долл. в 2012 году, что близко к 6,0–6,5% ВВП.

Благодаря допэмиссии суверенных еврооблигаций в сентябре в ближайшее время ситуация с внешним финансированием в Украине ожидается стабильной. Тем не менее, слабый внешний спрос на металлы и неопределенность на мировых финансовых рынках предвещают не лучшие долгосрочные перспективы платежного баланса.

***Золотовалютные резервы НБУ в сентябре сократились на 2,5% - до 29,255млрд долл. За январь-сентябрь резервы снизились на 8%, или на 2,540 млрд долл. (с 31,795млрд долл.).

По предварительным данным НБУ, в январе-августе т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, положительное сальдо платежного баланса сократилось до 0,304 млрд долл. с 2,119 млрд долл. годом ранее. Дефицит текущего счета увеличился в 1,7 раза - до 8,164 млрд долл. Профицит капитального и финансового счета вырос на 22% - до 8,468 млрд долл., в том числе сальдо прямых инвестиций сократилось на 7% - до 4,330 млрд долл.

Дефицит внешней торговли Украины (по предварительным данным) в январе-августе 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился в 1,6 раза - до 8,563 млрд долл. По данным Нацбанка, экспорт товаров и услуг увеличился на 2,5% - до 58,941 млрд долл., импорт - на 7,5%, до 67,504 млрд долл.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.