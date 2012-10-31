Налоговая вдвое увеличила количество консультационных встреч с бизнесом

Государственная налоговая служба Украины провела с начала года 1300 консультативных мероприятий с участием представителей бизнеса и общественности - в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

В частности, только в сентябре таких консультаций прошло 212.

Как сообщает пресс-служба, формат таких встреч разнообразен и включает в себя тематические совещания, круглые столы, встречи со специалистами ГНСУ. Сотрудники налоговой и представители бизнес-сообщества, согласно сообщению, обсуждают законодательные инициативы по вопросам администрирования налогов, унифицированные подходы бухгалтерского учета и т.д. «В результате, инициативы Налоговой службы были поддержаны влиятельными объединениями, а именно: Ассоциацией судостроителей Украины, ВОО «Союз налоговых консультантов» и ВОО «Всеукраинский бухгалтерский клуб»», - сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, председатель Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко поручил руководителям территориальных органов налоговой службы провести встречи с местными предпринимателями и общественностью и выслушать их пожелания относительно улучшения налоговой политики в стране. Сформулированные идеи по совершенствованию системы налогообложения найдут отображение в программе либерализации государственной налоговой политики до 2014 года, которая разрабатывается сейчас по поручению Президента Украины Виктора Януковича. В свою очередь Кабинет министров в середине октября принял решение сократить количество налогов с 23 до 9.