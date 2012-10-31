Торги на межбанке в среду закрылись котировками 8,1825/8,1875 грн/долл.

В среду, 31 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1720/8,1820, к 12:00 цены выросли 8,1850/8,1910. К закрытию торгов ценовые уровни понизились 8,1825/8,1875 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2610/15, к 12:00 цены поднялись 0,2616/20. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2613/17. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,2849 (-0,0951).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2950/1,3020. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6055/10,6205, к 12:00 цены ушли вверх 10,6395/10,6510. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 10,6345/10,6450.