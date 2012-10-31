ВВП Украины в 3-м квартале сократился на 1,3% против показателя 2011 года (обновлено)

Валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2012 года сократился, по оперативным данным, по сравнению с третьим кварталом 2011 года на 1,3%, а по сравнению со вторым кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – на 1,2%, сообщила Государственная служба статистики.

Госстат не называет номинального объема ВВП за третий квартал 2012 года и не приводит других подробностей.

Ранее Госстат сообщал, что рост ВВП страны во ІІ квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 3%, в I квартале — 2%.

Для сравнения: в третьем квартале 2011 года рост ВВП Украины против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 6,6%.

Как сообщила в комментарии УНИАН экономист ИК «Тройка Диалог Украина» Ирина Пионтковская, основными факторами, которые тормозят рост украинской экономики в 2012 году являются относительно низкий урожай, слабый внешний спрос, а также неблагоприятная ситуация на денежно-кредитном рынке.

При этом она отметила, что эксперты «Тройка Диалог Украина» сохраняют свой прогноз роста ВВП Украины на 2012 год на уровне около 1,5%, предполагая, что снижение внутреннего спроса будет постепенным, и ситуация на внешних рынках не будет ухудшаться.

Также стоит отметить, что 30 октября НБУ на своем сайте разместил аналитическую записку «Оценка экономического состояния, сентябрь 2012» подготовленную Департаментом экономического анализа и прогнозирования в которой указывалось, что по оценкам Департамента рост ВВП Украины в январе-сентябре 2012 года замедлился до 1,5%, против показателя аналогичного периода 2011 года.

При этом Нацбанк обратил внимание на уменьшение объемов машиностроения из-за введения с 1 сентября Российской Федерацией утилизационного сбора на импортируемые автомобили, что стало основной причиной снижения объемов промышленного производства в Украине в сентябре на 7% в годовом измерении, а за 9 месяцев - на 1,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, 25 октября Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году до 1% против 2,5% майского прогноза.

Рейтинговое агентство Fitch в октябре обнародовало свой прогноз о сокращении роста реального ВВП Украины в 2012 году до 0,5%, в 2013 году – до 3,2%.

Всемирный банк в июле ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 2,5% до 2%, а в апреле Международный валютный фонд снизил прогноз роста ВВП страны в текущем году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2011 году против 2010 года составил 5,2%, номинальный ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.