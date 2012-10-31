Минфину разрешено увеличивать объемы госзаймов

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в статью 16 Бюджетного кодекса Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 2 октября.

Его основная цель – обеспечение эффективного управления ликвидностью единого казначейского счета, покрытия временных кассовых разрывов государственного бюджета для обеспечения выполнения финансирования расходов государственного бюджета.

Законом предусмотрено разрешить использование долговых инструментов с целью эффективного управления ликвидностью единого казначейского счета, в том числе увеличивать объемы государственных заимствований в случае необходимости покрытия временных кассовых разрывов государственного бюджета на осуществление финансирования программ социально-экономического развития и недопущения их недофинансирования на протяжении года при условии соблюдения предельного объема государственного долга на конец бюджетного периода.

В частности, с целью эффективного управления государственным (местным) долгом и/или ликвидностью единого казначейского счета Министерство финансов Украины (Верховная Рада Крыма, городской совет или по их решению местный финансовый орган) имеет право осуществлять правовые действия с государственным (местным) долгом, включая обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу государственных долговых обязательств (долговых обязательств Крыма, территориальной общины города), при условии соблюдения предельного объема государственного (местного) долга на конец бюджетного периода.

Государственные внутренние и внешние заимствования осуществляются в пределах, определенных законом о государственном бюджете Украины, кроме ряда случаев, с соблюдением предельного объема государственного долга на конец бюджетного периода.