Эксперт: спад ВВП Украины в III квартале - тревожный сигнал о возможной рецессии

Спад валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года на уровне 1,3% является тревожным сигналом о возможной рецессии.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен.

«Данный результат за третий квартал - тревожный сигнал о возможной рецессии. Если в четвертом квартале также будет спад в реальном ВВП, нужны будут изменения в экономической политике», - сказал эксперт.

По мнению А.Вальчишена, пока украинская макростатистика свидетельствует о том, что «экономическая власть не в состоянии влиять на экономическую динамику, когда падает внешний спрос».

При этом он отмечает, что инвестиционный климат в Украине недостаточно благоприятный для притока инвестиций в основной капитал для широкой массы экономических субъектов, включая частных (негосударственных) субъектов.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Госстата, ВВП Украины в третьем квартале 2012 года сократился по сравнению с третьим кварталом 2011 года на 1,3%, а по сравнению со вторым кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – на 1,2%.

Рост ВВП страны во ІІ квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 3%, в I квартале — 2%.

В третьем квартале 2011 года рост ВВП Украины против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 6,6%.

25 октября Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году до 1% против 2,5% майского прогноза.

Рейтинговое агентство Fitch в октябре обнародовало свой прогноз о сокращении роста реального ВВП Украины в 2012 году до 0,5%, в 2013 году – до 3,2%.

Всемирный банк в июле ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 2,5% до 2%, а в апреле Международный валютный фонд снизил прогноз роста ВВП страны в текущем году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2011 году против 2010 года составил 5,2%, номинальный ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.