В Украине растет количество убыточных банков

Количество убыточных банков по итогам января-сентября 2012 года, по сравнению с первым полугодием, увеличилось на 3 банка - до 22 банков.

Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности коммерческих банков, обнародованной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Прибыль получили 153 банка в сумме 4,801 млрд грн, сумма убытка 22 банков составила 2,026 млрд грн.

Сальдированная прибыль банковской системы за январь-сентябрь составила 2,775 млрд грн.

Из первой группы банков убыток за 9 месяцев получил только «Проминвестбанк» в сумме 10,737 млн грн. Остальные крупнейшие банки сработали с прибылью, общая сумма которой составила 3,173 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 октября 2012 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 175 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

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