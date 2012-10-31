Темпы роста ВВП Украины в 2012 году замедлятся приблизительно до 0% – эксперт

Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2012 года замедлятся до около 0%, сообщила в комментарии агентству УНИАН главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Она отметила, что отрицательный рост ВВП в третьем квартале текущего года не стал неожиданностью, учитывая слабые данные по промышленному производству в августе и сентябре, а также снижение объемов сельскохозяйственного производства после рекордно высокого урожая в 2011 году.

«Мы ожидаем, что рост реального ВВП останется отрицательным в четвертом квартале 2012 года ввиду по-прежнему слабого внешнего спроса и дальнейших негативных последствий снижения урожая. По итогам года темпы роста ВВП замедлятся до около 0%», – сообщила Е.Белан.

Она считает, что на фоне ожидаемого замедления внутреннего спроса в 2013 году рост экономики может поддержать только восстановление экспорта.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Госстата, ВВП Украины в третьем квартале 2012 года сократился по сравнению с третьим кварталом 2011 года на 1,3%, а по сравнению со вторым кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – на 1,2%.

Рост ВВП страны во ІІ квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 3%, в I квартале – 2%.

В третьем квартале 2011 года рост ВВП Украины против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 6,6%.

25 октября Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году до 1% против 2,5% майского прогноза.

Рейтинговое агентство Fitch в октябре обнародовало свой прогноз о сокращении роста реального ВВП Украины в 2012 году до 0,5%, в 2013 году – до 3,2%.

Всемирный банк в июле ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 2,5% до 2%, а в апреле Международный валютный фонд снизил прогноз роста ВВП страны в текущем году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2011 году против 2010 года составил 5,2%, номинальный ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.