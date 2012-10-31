Украина теряет порядка 100 млрд грн от использования оффшорных схем – глава ГНСУ

Использование оффшорных схем ведения бизнеса ведет к потерям государственного бюджета в размере порядка 100 млрд гривень. Об этом в интервью «ИнвестГазете» заявил глава Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко.

«Мы подсчитали, что на оффшорных схемах Украина теряет порядка 100 млрд грн и подготовили две позиции по борьбе с ними, на выбор. Один вариант – дополнительная ставка налогов. Второй – законопроект по трансфертному ценообразованию, который был разработан совместно с PricewaterhouseCoopers», - сказал А.Клименко.

По его словам, сейчас решения готовятся к обсуждению с крупным бизнесом и в ближайшее время в формате законопроекта будут поданы на рассмотрение в парламент.

А.Клименко также обратил внимание, что одним из способов противодействия тенезации экономики является внедрение в работе ГНСУ рискоориентированной системы оценки. Система анализирует данные и указывает на возможные потери бюджета страны из-за минимизации налоговой нагрузки и использования схем уклонения от уплаты налогов со стороны бизнеса. «Благодаря этой системе мы видим риски и имеем возможность их отрабатывать. Кроме того, что мы устраняем их постфактум, есть еще и сильный профилактический эффект. Бизнес осознает нашу жесткую позицию по неотвратимости наказания за уклонение от налогообложения, и за счет этого происходит рост поступлений», - сказал А.Клименко.

В частности, по его словам, в 2010 году сбор НДС составлял порядка 3 млрд грн, в 2011-м - 5,5 млрд грн, а в этом году налоговики приближаются к показателю в 7 млрд грн. «К концу года будет сделан еще один большой шаг в этом направлении. Мы завершили совместный проект с Всемирным банком по повышению эффективности налоговой службы, благодаря которому у нас появилось IТ-решение для запуска мониторингового центра. Этот центр будет показывать, где и что происходит в режиме реального времени по всем основным точкам контроля. Программа сама будет следить за всем, начиная от регистрации предприятий и заканчивая оценкой налоговых ям и рисков. Мы проанализировали отрасли с наибольшими налоговыми рисками и предложили соответствующие законодательные инициативы», - подчеркнул глава ГНСУ.

Как сообщал УНИАН, в январе 2012 года А.Клименко называл выявление уклонений от уплаты налогов при проведении экспортно-импортных операций с использованием оффшорных компаний одним из приоритетов работы ГНСУ. В марте 2012 года Государственная налоговая служба Украины и Американская торговая палата в Украине создали две рабочие группы для отработки вопросов трансфертного ценообразования с целью прекратить практику минимизации налогов посредством оффшоров.