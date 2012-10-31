Новый закон отменяет регистрацию декларации о соответствии

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отмены регистрации декларации о соответствии”.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Главной целью закона является недопущение неоправданных дополнительных расходов времени и средств производителями – субъектами ведения хозяйства на регистрацию деклараций при введении продукции в оборот и гармонизация Закона Украины “О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия” с законодательством Европейского Союза.

Законом вносятся изменения в статью 32 Закона "О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия" в части исключения положений относительно обязательной регистрации в центральных органах исполнительной власти декларации о соответствии, а также в законы "О подтверждении соответствия" и "О защите прав потребителей" относительно исключения требования указывать в сопроводительных документах регистрационные номера деклараций.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 2 октября.