В России возбуждено первое уголовное дело в отношении МММ-2012

В Новосибирской области возбуждено первое в России уголовное дело, связанное с деятельностью проекта Сергея Мавроди МММ-2012. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

«В органы внутренних дел Новосибирской области продолжают поступать заявления вкладчиков МММ-2012, потерявших свои сбережения. По одному из них уже возбуждено уголовное дело, по ряду других проводятся проверки», – говорится в сообщении ГУ МВД.

Дело возбуждено по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере». Санкция по этой статье предусматривает наказание от штрафа до ареста на срок до шести месяцев.

О запуске проекта МММ-2012 Сергей Мавроди объявил в мае этого года. В июне он сообщил, что денег на расчеты со всеми участниками МММ-2011 не хватит и выплаты будут производиться из средств, заработанных на новом проекте.

В октябре перед выборами в Координационный совет оппозиции Мавроди заблокировал доступ в личный кабинет на сайте МММ всем участникам пирамиды, не зарегистрировавшимся для участия в выборах, передает «Газета.Ru».