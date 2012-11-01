С начала года налоговики выявили почти 70 тысяч неофициальных работников

Почти 70 тысяч наемных работников выведены из «тени» и официально трудоустроены с начала 2012 года.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Кроме того, еще 40 тысяч граждан взяты на учет как частные предприниматели – до этого они осуществляли деятельность без регистрации.

В целом во время проверок предприятий специалистами ГНСУ выявлены многочисленные нарушения трудового и налогового законодательства, в частности, в вопросах выплаты зарплаты. В бюджет доначислено почти 300 млн грн налога на доходы физических лиц.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 11 сентября 2012 года, благодаря действиям налоговиков с начала года были легализованы трудовые отношения более 60 тыс. наемных работников с работодателями, вследствие чего бюджет получил дополнительно 11 млн грн налога на доходы физических лиц.

Кроме того, 35 тыс. человек, которые осуществляли предпринимательскую деятельность нелегально, были привлечены к государственной регистрации и уплатили 8 млн грн налога.

Налоговики отмечают, что нарушения трудовых прав граждан остается распространенным явлением на отечественных предприятиях. Во время проверок налоговики фиксируют нарушения налогового и трудового законодательства Украины в 90% проверенных субъектов хозяйствования.