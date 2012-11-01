СКМ откроет зарубежный офис в Лондоне

Компания СКМ объявляет об открытии зарубежного офиса в Лондоне - дочерней компании SCM Advisors (UK) Limited. Об этом говорится в пресс-релизе Группы, переданном агентству УНИАН.

Основными задачами компании SCM Advisors (UK) Limited станут поиск новых инвестиционных возможностей за пределами Украины и развитие деловых связей с представителями международного инвестиционного сообщества с целью обеспечения устойчивого роста бизнеса Группы СКМ как за рубежом, так и в Украине. Как указывается в релизе, SCM Advisors (UK) Limited будет также предоставлять СКМ консультации по вопросам стратегии и инвестиций в отдельных секторах бизнеса, включая финансовые услуги, телекоммуникации и медиа.

Компанию SCM Advisors (UK) Limited возглавит Илья Архипов, занимавший с 2005 года должность Директора по развитию бизнеса СКМ. И.Архипов сохранит текущие позиции в наблюдательных советах активов Группы, а также в своей новой должности останется в команде топ-менеджеров СКМ.

"Украина была, есть и останется нашим домом. Однако мы нацелены на долгосрочный рост всех наших бизнесов, и поэтому для нас важно открывать новые рынки. Открытие дочерней компании в Великобритании - это очередной шаг к международному продвижению нашего бизнеса, к признанию компании на международной арене", - отметил Генеральный директор Компании СКМ Олег Попов.

О.Попов также выразил уверенность в том, что площадка в Лондоне - финансовой столице Европы - позволит СКМ решать задачи по продвижению бизнеса за рубежом в наиболее эффективном ключе.

Справка УНИАН. Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической, финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

В Группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа "Украина" и издательский холдинг "Сегодня Мультимедиа", ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг "Горные машины", транспортный холдинг "Портинвест, транспортно-экспедиторская компания "Лемтранс" и другие.

Генеральный директор Компании СКМ: Олег Николаевич Попов

100% акций Компании СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову