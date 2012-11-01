Межбанк открылся ростом котировок

В четверг, 1 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,1850/8,2000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2609/14, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5935/10,6150. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,2944/46 (среда – 1,2979/81).

В среду, 31 октября, Нацбанк на рынок не выходил.