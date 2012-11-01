Назначен директор Банкнотно-монетного двора Нацбанка Украины

Генеральным директором Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины назначен Анатолий Шевчук, сообщается на сайте НБУ.

А.Шевчук - доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, заслуженный работник промышленности Украины. Работал в Киевском филиале Всесоюзного научно-исследовательского института комплексных проблем полиграфии из специальных видов печати на должностях научных сотрудников, заведующего группы, лаборатории, начальника научно-производственного отдела специальных видов печати. В 1997 году возглавил Украинский научно-исследовательский институт специальных видов печати, а впоследствии - Государственное предприятие Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг. С 2005 года - профессор кафедры технологии полиграфического производства Национального технического университета "Киевский политехнический институт".

В 2009 году назначен директором Банкнотной фабрики Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины, с февраля 2012 года - первый заместитель генерального директора - директор Банкнотной фабрики Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины, а с октября 2012 года - генеральный директор Банкнотно-монетного двора Национального банка Украина.

Как сообщалось, должность гендиректора БМД стала вакантной после того, как Александр Киреев в начале октября т.г. досрочно ушел на пенсию.