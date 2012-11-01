На валютных торгах в четверг вероятно ослабление пары EUR/USD - эксперт

На валютных торгах в четверг, 1 ноября, вероятно ослабление пары EUR/USD с первичной целью 1,2930 и далее 1,29, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По мнению аналитиков, пара GDP/USD ведет себя довольно уверенно, и пока экономические данные не смогли ее ограничить. Резкое падение потребительского доверия может вылиться в сокращение розничных продаж и увеличение безработных в следующем месяце. Сегодня будут опубликованы данные по рынку жилья и обрабатывающей промышленности. Вторые могут вызвать большой интерес у рынка, причем шансов на дальнейшее снижение деловой активности достаточно. Если такие опасения подтвердятся и падение индекса окажется значительнее прогнозов, возможен откат пары в район 1,6080 с дальнейшей целью на 1,6050.

После того, как рынки США вновь заработали в обычном режиме, их участники ожидают данных с американского рынка труда, что будет ознаменовано отчетами ADP по уровням занятости в частном секторе, о числе заявок на получение пособия по б/р, потребительском доверии и ISM в обрабатывающей промышленности. Рост показателей может поддержать USD, и протолкнуть-таки USD/JPY выше уровня 80,00 с ближайшей целью 80,30 после прорыва.

Решение по Греции до сих пор не принято, хотя казалось таким близким и таким возможным. Теперь появились даже разговоры о том, что вряд ли что-либо изменится к 12 ноября, на которое запланирована встреча министров финансов еврозоны. Данная ситуация ослабляет европейскую валюту.