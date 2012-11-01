КГГА предлагает увеличить доходы и расходы городского бюджета на 160,7 млн грн

Столичная городская государственная администрация предлагает Киевсовету внести изменения в бюджет города на 2012 год, увеличив доходы и расходы на 160,7 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко.

По его словам, доходы и расходы общего фонда будут увеличены в основном за счет субвенций и дотаций из государственного бюджета. В частности, город получит 2,4 млн грн на частичное возмещение стоимости лекарственных средств для лечения людей с гипертонической болезнью, 50 млн грн – на компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан и еще 64 млн грн на оплату труда работников бюджетных учреждений. Еще 1,5 млн грн будет направлено на повышение уровня материального обеспечения инвалидов I или II группы вследствие психического расстройства.

«Также нами будет увеличен объем расходов специального фонда на 36,8 миллионов гривень за счет субвенции из государственного бюджета на погашение задолженности из-за разницы в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу. Кроме того, мы ожидаем, что сможем перевыполнить план сбора за первую регистрацию транспортного средства на 5 млн грн – эти средства предлагаем направить на текущее содержание и благоустройство городской улично-дорожной сети. Еще 1 млн грн пойдет на выплату компенсации для удешевления стоимости строительства жилья», – пояснил Р.Крамаренко.