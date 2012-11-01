Средневзвешенный курс на межбанке в среду составил 8,0954 грн/долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду, 31 октября, укрепился до 8,0954 грн/долл. по сравнению с 8,1446 за предыдущий банковский день.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Объем торгов на межбанке составил 2,081 млрд долл. (в эквиваленте), что на 700,1 млн долл. больше, чем за предыдущий день торгов. Из общего объема сумма продажи долларов составила 1,763 млрд долл.

Как сообщалось, в среду, 31 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1720/8,1820, к 12:00 цены выросли 8,1850/8,1910. К закрытию торгов ценовые уровни понизились - 8,1825/8,1875 грн/долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2610/15, к 12:00 цены поднялись 0,2616/20. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2613/17. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,2849 (-0,0951).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2950/1,3020. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6055/10,6205, к 12:00 цены ушли вверх 10,6395/10,6510. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 10,6345/10,6450.