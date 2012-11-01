Госдолг Беларуси вырос до 121,7 трлн белорусских рублей

Минск. Государственный долг Республики Беларусь на 1 октября 2012 года составил 121,7 трлн белорусских рублей, увеличившись с начала года на 5,3 трлн рублей, или на 4,6%.

Как сообщили УНИАН в Министерстве финансов Беларуси, основной причиной увеличения госдолга стал рост внешнего долга, который в сентябре увеличился на 115,7 млн долл., а с начала 2012 года – на 405,7 млн долл. и по состоянию на 1 октября составил 12,2 млрд долл. при установленном лимите 14,3 млрд долл.

«Увеличение внешнего госдолга обусловлено в основном привлечением международных кредитов», - отметили в Минфине Беларуси.

«Внутренний госдолг с начала этого года вырос на 114,6 млрд рублей и на 1 октября составил 18 трлн рублей при установленном лимите 34 трлн рублей», - сообщили в Минфине Беларуси.

Как пояснили в Минфине Беларуси, увеличение внутреннего госдолга обусловлено ослаблением курса белорусского рубля.

Как сообщал ранее УНИАН, в Беларуси золотовалютные резервы в определении МВФ сократились в сентябре на 15,2 млн долл. и составили 8 млрд 126 млн долл.

При этом в национальном определении уровень золотовалютных резервов Беларуси в сентябре, напротив, увеличился на 70,5 млн долл. и на 1 октября 2012 года составил 8 млрд 829 млн долл. США в эквиваленте.

В целом с начала 2012 года золотовалютные резервы Беларуси выросли на 210,1 млн долл., или на 2,6%.