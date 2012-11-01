«ИНГ Банк Украина» в январе-сентябре увеличил прибыль на 62%

«ИНГ Банк Украина» в январе-сентябре 2012 года увеличил прибыль на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 327,8 млн грн.

Об этом говорится в отчете банка.

Согласно отчету, в III квартале 2012 года банк получил 40,56 млн грн прибыли против 36,02 млн грн годом ранее.

Активы банка в январе-сентябре т.г. увеличились на 12,5% и на 1 октября 2012 года составили 12,12 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 16%, до 8,73 млрд грн, обязательства – на 13%, до 10,253 млрд грн.

Уставный капитал банка не изменился и оставался на уровне 731,298 млн грн, собственный капитал увеличился на 9,6% – до 1,868 млрд грн.

Справка УНИАН. «ИНГ Банк Украина» начал проводить банковские операции в апреле 1998 года.

100% акций украинского банка владеет нидерландский ING Bank.

«ИНГ Банк Украина» в 2011 году сократил прибыль на 35,5% по сравнению с 2010 годом – до 172,603 млн грн.